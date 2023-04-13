Благодаря ранней весне посевную кампанию в Удмуртии начали на две недели раньше

В текущем году посевные работы в Удмуртии начали на две недели раньше, чем обычно. На встрече с журналистами председатель постоянной комиссии госсовета республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов рассказал, что уже 31 марта некоторые районы выехали на поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

«На сегодняшний день засеяно 1,7 тыс. га зерновых культур, 300 га рапса, 460 га многолетних трав и 160 га однолетних. Наши фермеры заранее подготовились к этому мероприятию. Осенняя подготовка почв была произведена на площади 292 тыс. га, это примерно на 25 тыс. больше, чем годом ранее»,— прокомментировал господин Крылов.

В текущем году планируется увеличить посевную площадь не менее, чем до 930 тыс. га. В 2022 году она составила 915,31 тыс. га. При благоприятных погодных условиях планы будут реализованы в полном объеме, добавил Георгий Крылов.

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