«Город Устинов»: «Возникает архитектура отношений»

Наталья Передвигина и Кирилл Агафонов, 2020
Фото: Любовь Винк
- О микроразмерах
Наталья Передвигина: Это не большое искусство, которое идет вовне и поглощает зрителя. Наше искусство, наоборот, фокусирует и притягивает, переключает взгляд, оно как будто бы исчезает, но на самом деле это какой-то переход.
Кирилл Агафонов: Это черная дыра, какой бы маленькой она ни казалась. Это про то, что в капле отражается океан. В локальном или гиперлокальном, в песчинках и травинках, может быть обнаружено всемирное. Это те материалы и практики, которые были нам доступны вне институционального поля, вне галерей и сцены. Тот масштаб, который достаточен для полномерной реализации идеи и делает тебя независимым от публичности и от институциональных ресурсов. Получилось полностью сфокусироваться на том, что ты делаешь, а не на том, где и при каких условиях это показать.
- Об Ижевске, Устинове, Удмуртии и микротерриториях
НП: Работы создавались как острова, как надземная почва, как перемещающаяся территория. Она изначально была незакрепленной — был только «воображаемый» Город Устинов, который перемещался, как будто бы готовый к кочевому образу жизни.
КА: Важно, что в Ижевске мы особо не укоренялись, у нас не было такой близкой связи с местной художественной средой, чтобы быть и называть себя ижевскими художниками. Большую часть выставок мы сделали в других городах и странах. Город Устинов — это не только концепция территории, которая не закреплена географически, это непосредственный опыт наших перемещений, из которых стала собираться наша среда, стали появляться люди, с которыми мы поддерживаем контакт. И нам повезло, что эта среда не была централизована и замкнута на Москве, что это были Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Сарапул, Краснодар, Ростов-на-Дону, Выкса, Тула, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Апатиты, Уфа, станица Голубицкая, деревня Сеп, село Бураново и Ижевск... Мы изначально работали в режиме множественности: Город Устинов — это не Ижевск, а наша «микротерритория» — это не Удмуртия, в том смысле, что это не замкнутая, не скованная определенными границами идентичности область. Я понимаю идентичность как какой-то динамический процесс, координацию и соединение разных точек зрения, собственных открытий и путешествий.
- О музее с доставкой
КА: До «Музея с доставкой» был «Микромузей» — мы предложили создать «микромузеи» нескольким знакомым, там были музей ерунды, музей чердачной археологии, музей независимого театра. В этом заложена идея универсального музея, не в смысле универсальности знания, а в смысле равнозначности опыта и разных точек зрения на жизнь. Это идея музея как множественной структуры, где элементы сосуществуют как атомы, взаимосвязаны и создают некое поле. В «Музее с доставкой» возникает архитектура отношений — с участниками и конкретным пространством, где они на время размещают произведения. Это могут быть и чьи-то артефакты, личные вещи, за которыми стоит чья-то «микротерритория». Она необязательно художественная, но безусловно символическая. Я недавно понял, что культура существует в двух состояниях, кристаллизованном и растворенном, как соль в воде: шедевр, произведение или дорогая сердцу личная вещь — это кристаллизация культуры, но при этом можно наблюдать, как культура растворяется в повседневности, переходит в хобби и традиционные практики — общение людей, бытие вместе — такое состояние культуры, где кристаллы растворяются и откуда появляются новые.
НП: Это про помещение зрителя на место художника: чтобы зритель увидел непосредственным взглядом то, что мы делаем, не в выставочном пространстве, а у себя дома, чтобы он смог остаться с произведением наедине. Тогда оно само становится зданием, музеем, фокусирует в себе некий потенциал.