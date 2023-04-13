«Сириус» и «Терминал 1» размораживают логистические инвестпроекты под Новосибирском

Компании «Терминал 1» и «Сириус» могут начать строительство логистического комплекса и центра по обслуживанию грузовой техники в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) Новосибирской области до конца 2023 года. Первая компания сейчас прорабатывает такую возможность, вторая – уже получает разрешение на строительство. Для реализации проектов инвесторы приобрели участки в ПЛП в собственность.

Оба проекта, согласно изначально анонсированным планам, в 2022 году уже должны были ввести в эксплуатацию, но, как сообщили “Ъ-Сибирь” в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области, они были приостановлены «из-за пандемии и сложной макроэкономической ситуации».

Новосибирское ООО «Сириус» в 2019 году планировало за два-три года построить в ПЛП комплекс обслуживания грузовой техники за 400 млн руб. В планах компании «Терминал 1» было в 2019-2022 годах построить на территории ПЛП логистический комплекс класса А общей площадью 10 тыс. кв. м.

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Дарья Решетникова