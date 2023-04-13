«Соликамскбумпром» снизил чистую прибыль и увеличил активы

АО «Соликамскбумпром» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2022 год. Как следует из документа, выручка предприятия за прошлый год составила свыше 1,834 млрд руб., в 2021 году этот показатель составил 1,7 млн руб. Чистая прибыль общества снизилась на 473 млн руб., с 1,983 млрд руб. в 2021 году до 1,51 млрд руб. в прошлом. Согласно отчетности, АО «Соликамскбумпром» серьезно нарастило объем оборотных активов. В позапрошлом году их стоимость оценивалась в 8,699 млрд руб., а по итогам прошлого составила более 11 млрд руб. Долгосрочные обязательства АО в 2022 году составили 3,486 млрд руб., в 2021 году этот показатель оценивался в 5,908 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции.