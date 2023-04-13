Поступление налогов в консолидированный бюджет Удмуртии в первом квартале сократилось на 4%

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Удмуртии (включает бюджет республики и местные бюджеты) по итогам первого квартала 2023 года снизились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании общественного совета при УФНС по республики рассказал глава УФНС Игорь Мюрк, сообщает пресс-служба управления. По его словам, за январь–март текущего года поступило составил более 17 млрд руб.

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В частности, в бюджет республики за первый квартал поступило 14,9 млрд руб., что на 1,6% меньше, чем год назад. Местные бюджеты получили 2,1 млрд руб. налогов, что на 19,6% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

«На текущий момент прогнозируемый объем налоговых доходов консолидированного бюджета Республики на 2023 год остается прежним, и составляет около 74 млрд рублей с темпом роста к уровню предыдущего года 105,6%»,— добавил господин Мюрк.

Среди регионов ПФО по оперативным данным, только в пяти наблюдается рост налоговых поступлений, в одном регионе они на уровне прошлого года, еще в восьми происходит снижение. Лучше всего ситуация в Чувашии, где консолидированный бюджет поступило налогов на 20% больше, хуже — в Оренбургской области, где снижение составило 16%.

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