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В Петербурге начнет работать более 40 пунктов по продаже корюшки

В Петербурге с 15 апреля стартует сезонная продажа корюшки. Всего будет открыто более 40 официальных пунктов, они проработают до 31 мая, сообщили 13 апреля в пресс-службе Смольного.

Рыбак с корюшкой в ящиках на набережной Невы

Рыбак с корюшкой в ящиках на набережной Невы

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Рыбак с корюшкой в ящиках на набережной Невы

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Продажа будет организована на городских участках, выделенных от Комитета имущественных отношений (КИО) предпринимателям по договору аренды. Она распространится на 12 районах города. В центре Петербурга будет представлена одна точка — на Воскресенской набережной. Полный список официальных мест продажи опубликован на сайте КИО.

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