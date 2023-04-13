Космические подарки

В День космонавтики в Москве состоялась премьера фильма «Вызов». Российская драма стала первой художественной кинокартиной, съемки которой частично проходили в космосе. 5 октября 2021 года члены экипажа «Союз МС-19» — летчик-космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — отправились на Международную космическую станцию (МКС). Неожиданными гостями на МКС стали ювелирные украшения марки Mercury, чье пребывание на станции было задокументировано в соответствии с правилами. Клим Шипенко, не только талантливый режиссер, но и любящий муж и отец, привез на орбиту цветочки из белого золота.

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Изысканные серьги в форме цветов с желтыми бриллиантами из коллекции Flower и элегантные серьги Classics с желтыми бриллиантами огранки «сердце» побывали на орбите и предназначались в качестве подарков для жены режиссера Софьи Карпуниной и дочери Клементины соответственно. На премьерном показе Клим Шипенко был замечен в часах Chopard, а его супруга дополнила образ побывавшими в космосе украшениями Mercury.

Елизавета Федутинова