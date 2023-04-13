Из-за ремонта на станции Тихорецкая на Кубани отменили несколько пригородных поездов

С 18 по 26 апреля в Краснодарском крае отменяют семь пар и сокращают маршруты у пяти пар пригородных поездов. Это связано с реконструкцией станции Тихорецкая, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

Отменяются пригородные поезда, курсирующие до станции Тихорецкая. Кроме того, отменены три поезда дальнего следования. С 18 по 26 апреля не будет ходить поезд №809/810 «Ласточка» сообщением Ростов — Кисловодск в обоих направлениях, а с 19-го по 27-е — поезд №253/254 Ростов — Кисловодск. На 25–26 апреля из Владикавказа отменен поезд №297/298, следующий в Москву, он также не поедет 27 и 28 апреля в обратном направлении.

У пяти пар электропоездов сокращены маршруты. Вместо Тихорецкой они будут отправляться со станций Газырь, Тихонький, Сосыка-Ростовская и Кущевка. У некоторых пригородных поездов изменится время прибытия и отправления. Также меняются маршруты, поезда будут курсировать в обход станции Тихорецкая на участках Ростов — Краснодар — Кавказская и Ростов — Краснодар — Горячий Ключ.

Татьяна Ручкина

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