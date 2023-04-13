В Челябинске полиция задержала 20 человек, помешавших сносу нелегальных киосков

Сотрудники полиции Челябинска задержали 20 человек, пытавшихся помешать демонтажу нелегальных торговых павильонов. У них обнаружили ножи и травматическое оружие, сообщает пресс-служба администрации города.

Инцидент произошел в микрорайоне Чурилово. 13 апреля сотрудники муниципального учреждения «Городская среда» демонтировали незаконные нестационарные объекты на улицах Зальцмана и ул. 2-я Эльтонская. Им пытались помешать «неизвестные лица в количестве 20 человек», угрожавшие работникам физической расправой. На место происшествия вызвали полицию. В результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции «Тракторозаводский» для выяснения личностей и проверки документов. «По информации правоохранительных органов, при досмотре были обнаружены и изъяты ножи и травматическое оружие»,– сообщает мэрия.

Работа по демонтажу незаконных киосков продолжается.