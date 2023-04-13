Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске полиция задержала 20 человек, помешавших сносу нелегальных киосков

Сотрудники полиции Челябинска задержали 20 человек, пытавшихся помешать демонтажу нелегальных торговых павильонов. У них обнаружили ножи и травматическое оружие, сообщает пресс-служба администрации города.

Инцидент произошел в микрорайоне Чурилово. 13 апреля сотрудники муниципального учреждения «Городская среда» демонтировали незаконные нестационарные объекты на улицах Зальцмана и ул. 2-я Эльтонская. Им пытались помешать «неизвестные лица в количестве 20 человек», угрожавшие работникам физической расправой. На место происшествия вызвали полицию. В результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции «Тракторозаводский» для выяснения личностей и проверки документов. «По информации правоохранительных органов, при досмотре были обнаружены и изъяты ножи и травматическое оружие»,– сообщает мэрия.

Работа по демонтажу незаконных киосков продолжается.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...