В Башкирии предложено не проводить ОРВ в отношении проектов, связанных с СВО

Правительство Башкирии разработало и внесло в Курултай республики поправки в региональный закон «О нормативных правовых актах». Предложено не проводить оценку регулирующего воздействия (ОРВ) в отношении проектов, «которые разработаны в целях реализации мер, принимаемых в рамках особых режимов», то есть связанных со специальной военной операцией, сообщила на заседании комитета Курултая Башкирии по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики республики Зульфия Гумерова.

Изменения вносятся для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. По словам замминистра, отсутствие ОРВ позволит примерно на месяц ускорить принятие соответствующих нормативно-правовых актов (НПА). «Баланс интересов бизнеса и государства в приоритет не ставится, ставится безопасность государства»,— пояснила Зульфия Гумерова.

Председатель комитета Владимир Нагорный отметил, что ОРВ проводится для того, чтобы бизнес мог дать свой отзыв на проект. «Тут мы уже не слушаем, какие отзывы будут, мы принимаем так, как считаем нужным. Правительство, имеется в виду»,— подытожил депутат.

Согласно действующему закону о нормативно-правовых актах, ОРВ не проводится в отношении проектов республиканских законов, связанных с налогами, тарифами, торговыми надбавками, определяющих порядок ценообразования, регулирующих бюджетные правоотношения, проектов НПА, разработанных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Депутаты направили законопроект на рассмотрение Курултая Башкирии в первом чтении.

Влада Шипилова

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