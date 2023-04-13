В Башкирии определили перспективы развития парка «Патриот»

12 апреля в военно-патриотическом парке «Патриот» в Чишминском районе состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития территории и создания региональной сети филиалов парка, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В текущем году планируется запустить столовую вместимостью до 500 человек с возможностью переоборудования в лекционный зал, построить физкультурно-оздоровительный комплекс и два модульных корпуса для проживания детей вместимостью до 100 человек. Прорабатывается вопрос создания пейнтбольной площадки и зоны для обучения работе с беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, планируется создать филиалы парка «Патриот» в Баймакском, Аургазинском и Кигинском районах.

Майя Иванова

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