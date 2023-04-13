Фестиваль «Небесная ярмарка» сменил название на «ПроНебо!»

Фестиваль воздухоплавания, ежегодно проводящийся в Кунгурском округе, сменил название. Как сообщили в министерстве по туризму Пермского края, теперь мероприятие будет называться не «Небесная ярмарка», а «ПроНебо!». В этом году фестиваль будет проходить с 7 по 9 июля в деревне Теплая (в 15 км от Кунгура). «Ожидаются новые летательные аппараты, помимо воздушных шаров. Программа фестиваля находится в разработке и в скором времени будет представлена»,— рассказали в региональном минтуризме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фестиваль «Небесная ярмарка» проходит в Кунгуре каждое лето с 2002 года. Исключение составил 2020 год, когда его не проводили из-за пандемии COVID-19. В 2021-м фестиваль проходил без культурно-развлекательной программы и с ограниченным числом участников и гостей. Перенос мероприятия в этом году на другую площадку связан с реконструкцией стадиона «Труд», где всегда проходило открытие и закрытие «Небесной ярмарки».

Ранее организатором «Небесной ярмарки» выступала федерация воздухоплавательного спорта Пермского края. В феврале стало известно, что в этом году она не будет принимать участие в фестивале.

Стоит отметить, что 6 апреля в Кунгуре была зарегистрирована новая АНО — «Центр общественных инициатив “Взлетай”». Основным видом деятельности организации указана деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Также среди ОКВЭД — аренда недвижимого имущества, организация конференций и выставок, деятельность в области творчества, дизайна и спорта, зрелищно-развлекательная деятельность. Учредители АНО не раскрываются. Директором ЦОИ «Взлетай», по данным «СПАРК-Интерфакс», является Римма Кислицына, которая в настоящий момент возглавляет также кунгурское МАУ «Молодежный ресурсный центр».