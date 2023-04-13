В Перми задержали одну из участниц финансовой пирамиды QNet

В Перми задержана одна из ключевых участниц международной финансовой пирамиды QNet Любовь Кучева. Об этом сообщает программа «Вести. Дежурная часть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Вести. Дежурная часть» Фото: «Вести. Дежурная часть»

По версии правоохранительных органов, госпожа Кучева собирала деньги преимущественно с женщин пенсионного возраста, обещая им партнерство в фирме и большую прибыль. За несколько тысяч долларов мошенники продавали своим «партнерам» для дальнейшей перепродажи дешевую бижутерию или фильтры для воды. Также мошенники предлагали открывать свои электронные магазины.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, ведет ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.