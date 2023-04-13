Краснодарского застройщика «Элит-Строй» признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Элит-Строй» банкротом, общая задолженность перед кредиторами составляет 1,1 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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По данным Генпрокуратуры РФ, общество в марте 2023 года было привлечено к административной ответственности на сумму 172 тыс. руб. за нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В июле 2020 года администрация Октябрьского района Саратова заключила договор с ООО «Элит-Строй» на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома по улице 1-я Беговая, 6/12. Сумма контракта составила 3,4 млн руб.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Элит-Строй» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Конкурсным управляющим является Алексей Тапеха, а бенефициаром — Владимир Праведнюк. Чистый убыток за 2021 год — 152 тыс. руб.

Олег Исаев

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