В Ярославской области расширят программу покупки жилья для сельских врачей

В Ярославской области медики, приехавшие на работу в сельскую местность, смогут купить жилье за счет господдержки в любом районе области. Об этом губернатор Михаил Евраев рассказал в ходе прямой линии 12 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фельдшерско-акушерский пункт в Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области Фельдшерско-акушерский пункт в Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

По условиям программы, инициированной губернатором в 2022 году, медицинский работник получал сертификат на 2 млн рублей на приобретение жилья в муниципальном районе по месту трудоустройства. Этот критерий будет изменен, рассказал в ходе прямой линии Михаил Евраев. Специалист сможет купить жилье в любом населенном пункте региона. Это позволит врачу при желании жить в городе, а работать на селе.

По поручению губернатора будет увеличено и число городов, которые могут принять участие в этой программе. Сейчас программа действует только для населенных пунктов с численностью до 20 тысяч жителей, этот критерий будет отменен. После изменений в программу смогут попасть Рыбинск, Переславль-Залесский, Ростов, Тутаев и Углич. Список вакансий опубликован на официальном сайте департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Антон Голицын