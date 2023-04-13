На Кубани за сутки выявили 102 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 48 случаев, в Сочи — 11, в Горячем Ключе, Красноармейском и Тимашевском районах — по четыре. Еще по три заболевших обнаружили в Анапе, Динском, Ейском, Мостовском, Приморско-Ахтарском районах, два — в Тбилисском районе и по одному — в Армавире, Геленджике, Новороссийске, а также в Белоглинском, Выселковском, Гулькевичском, Кавказском, Калининском, Каневском, Крыловском, Лабинском, Отрадненском, Павловском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1008 человек, в стационарах — 236 пациентов. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 359 721 случай COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 347 296 человек, скончались — 11 181.

Татьяна Ручкина

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