В Ярославле на дополнительное благоустройство дворов уйдет 50 млн рублей

В Ярославле потратят около 50 млн руб. на завершение благоустройства по проекту «Наши дворы». Речь о работах, не выполненных в 2022 году. Об этом на заседании корсовета Заволжского района заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двор в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Двор в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Всего в прошлом году в Ярославле по проекту «Наши дворы» был выполнен ремонт 106 дворовых территорий.

«Есть поручение губернатора — сделать доделки. В целом по городу мы сейчас посчитали, у нас вышло больше 50 млн только на доделки. Это по прошлому году. Если в среднем двор выходит 7-8 млн, вы понимаете, сколько мы еще могли сделать дополнительно. Хотя там предложений уже не на 50 млн, а на 350. Кто-то говорит, а поставьте нам скамейки литые. Но никто же вам этого не обещал»,— рассказал на встрече с жителями мэр Ярославля Артем Молчанов.

Сейчас в мэрии собирают пожелания жителей по дополнительным работам. Городские власти еще раз отмечают, что благоустройство будет ограничено только минимальным перечнем работ. Заместитель мэра Ярославля Николай Степанов рассказал о проекте одного из депутатов, который предложил потратить на ремонт дворовой территории 25 млн руб. Как пояснил господин Степанов, на столь значительные траты в городском бюджете денег нет.

«Потребность в ремонте дворов и, прежде всего, в асфальтовом покрытии она очень велика. Не заехать во дворы. Я вам точно говорю, что о рулонных газонах надо забыть. Никаких рулонных газонов не будет во дворах на сегодняшний день. К сожалению. Делать как в Москве сейчас мы во дворе не сможем»,— сказал Николай Степанов.

Андрей Иванов