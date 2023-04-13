Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лукашенко заявил о готовности наладить производство компонентов для выпускаемых в Казани самолетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова открыть производство комплектующих для выпускаемых в Казани самолетов Ту-214. Об этом он заявил на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает БелТа.

«Беларусь готова наладить выпуск компонентов для российских самолетов»,— сказал господин Лукашенко.

По его словам, Казанский авиазавод вернулся к массовому выпуску самолетов Ту-214. А в Белоруссии есть необходимые компетенции и производственные мощности для открытия производства комплектующих для данного вида транспорта.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...