В Армавире для четырех памятников архитектуры установили зоны охраны

В Армавире утвердили зоны охраны четырех объектов культурного наследия регионального значения. Это позволит сохранить объекты и регламентировать режимы их использования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Речь идет о памятниках, построенных в конце XIX века: «Дом жилой Каспаровых» и «Дом с магазином предпринимателя Б. М. Каспарова», «Производственный корпус ватной фабрики товарищества мануфактур братьев Тарасовых» и «Здание двухклассного городского Александровского училища». Они имеют архитектурное своеобразие и формируют историко-градостроительную среду Армавира. На основе архивных источников и современной градостроительной ситуации специалисты создали проект, на который получили положительное заключение госэкспертизы.

«Сведения об утвержденных зонах охраны и режимах их использования направлены для внесения в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы. Это обеспечит сохранность памятников и благоприятные для них условия деятельности на прилегающих землях»,— сказал замгубернатора Кубани Роман Лузинов.

«Дом жилой Каспаровых» и «Дом с магазином предпринимателя Б. М. Каспарова» расположены на улице Розы Люксембург. Они выполнены в стилистике архитектурной эклектики с преобладанием элементов классицизма. Дома принадлежали представителям известной фамилии коренных жителей Армавира. В первом здании жил один из крупнейших местных мануфактурных торговцев Аким Каспаров. Второй объект был домом семьи Бориса Каспарова. Он жил на втором этаже, на первом была контора его фирмы, фабричный склад и магазин ваты.

«Производственный корпус ватной фабрики товарищества мануфактур братьев Тарасовых», построенный в стиле неоклассицизма, расположен по улице Карла Либкнехта, 59. Купцы торговали мануфактурными товарами. В 1875 году они открыли в Армавире ватную фабрику, а в 1898 году построили для нее двух- и четырехэтажные корпуса в центре города. После национализации в здании находилась Армавирская швейная фабрика.

«Здание двухклассного городского Александровского училища» построено в 1989 году в стилистике архитектурной эклектики с элементами неоклассицизма. Оно находится по улице Розы Люксембург, 159.

Татьяна Ручкина

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