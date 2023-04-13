«Яблоко» подало заявку на митинг в Мурино против закона об электронных повестках

Представители регионального отделения партии «Яблоко» подали заявку о проведении 23 апреля митинга против введения реестра военнообязанных, выдачи электронных повесток и закрытия границ для уклонистов. Соответствующий документ направлен в администрацию города Мурино в Ленобласти, узнал 13 апреля ЗАКС.Ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский во время митинга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский во время митинга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заявку на проведения акции подали председатель петербургского «Яблока» Борис Вишневский, его заместитель Анатолий Голов и член бюро отделения Дмитрий Анисимов. Они обозначили в планах численность до 200 человек, митинг может быть проведен на бульваре Менделеева.

«Теперь необязательно получать повестку в военкомат лично – для государства достаточно, что оно ее отправило. Не пришел после этого в военкомат — запретят выезд из страны, сделки с недвижимостью и вождение автомобиля. Конечно, это грубое и внесудебное ограничение конституционных прав ради наполнения армии новыми рекрутами»,— рассказал изданию господин Вишневский.

Согласно городскому законодательству, в Петербурге все еще действует запрет на проведение митингов, пикетов и других публичных акций в рамках коронавирусных ограничений. При этом в правила не распространяются на Ленинградскую область, в которую входит в том числе и Мурино. Как отметили в партии, город находится в территориальной близости к Петербургу и имеет станцию метро «Девяткино».

Напомним, что 11 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки, согласно которым в России будет создан единый реестр всех военнообязанных, а повестки будут рассылать электронно через портал «Госуслуги». Через 7 дней после включения в реестр информации о повестке человек будет считаться уведомленным о необходимости явиться в военкомат. После этого для гражданина закроется выезд из страны, а если он не явится в военкомат в течение 20 дней, ему могут запретить работать как ИП и самозанятый, водить автомобили, получать кредиты и совершать сделки с недвижимостью. 12 апреля Совет Федерации одобрил законопроект, он отправлен президенту России Владимиру Путину.

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