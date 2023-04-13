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Коммерсантъ FM
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Бундесбанк: энергетический кризис преодолен, экономика Германии готова к восстановлению

Глава ЦБ Германии Иоахим Нагель в эфире телеканала CNBC заявил, что энергетический кризис в крупнейшей экономике еврозоны преодолен и немецкая экономика обладает «внутренним запасом прочности» для восстановления от двойного шока, вызванного пандемией COVID-19 и военным конфликтом на Украине. По оценкам МВФ, германский ВВП в текущем году сократится на 0,1%, а в 2024 году вырастет на 1,1%. Но глава Бундесбанка настроен оптимистичнее МВФ. «В последние пару месяцев экономика Германии показывает неплохие результаты, что говорит о ее способности адаптироваться к обстановке по мере того, как энергетический кризис более или менее разрешился. Еще недавно у нас были поводы для беспокойства, но теперь наши прогнозы стали оптимистичнее».

Господин Нагель также отметил прогресс Германии в диверсификации источников поставок сжиженного природного газа и его солидных запасов в хранилищах — во многом благодаря минувшей теплой зиме. «Кроме того, у немецкой промышленности есть хороший запас прочности для работы в нынешней ситуации, и я верю в то, что нам удастся преодолеть (сложности.— ''Ъ'')»,— подчеркнул глава немецкого ЦБ.

Евгений Хвостик

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