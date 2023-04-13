«Пространство поделено на разные по концепции зоны»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как автомобильный бренд подходит к вопросу коммуникации со своими клиентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Exeed Фото: Пресс-служба Exeed

Даже адепты онлайн-торговли признают, что посредством интернета легко продать, например, стиральный порошок, но одежду, а тем более автомобиль — гораздо сложнее. Все потому, что последний имеет не только хозяйственную, но и эмоциональную составляющую. Необходимы как визуальный, так и тактильный контакт. Перед покупкой автомобиль надо почувствовать, а это не способна дать ни виртуальная, ни дополненная реальность. Именно поэтому мы продолжаем приходить в дилерские центры, которые, в свою очередь, являются для автопроизводителя не только местом, где продают и обслуживают автомобили, но и возможностью познакомить клиента с ценностями бренда.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге открылся первый в России официальный дилерский центр Exeed, оформленный по новым стандартам. Заметный издали фриз с подсвеченной огранкой, как у мячиков для гольфа, но самое интересное, конечно же, внутри. Пространство, в котором преобладают темный металл, натуральное дерево и другие атрибуты модного сегодня стиля «лофт», поделено на разные по концепции зоны.

В лаундже можно отдохнуть в мягких креслах или даже на диване. В кафе клиент обнаружит полноценную барную стойку, отвлечься от суеты будней помогут приглушенная цветовая гамма и акцентный свет. Третий сегмент клиентской зоны — деловое пространство, где можно даже поработать за своим ноутбуком или в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра. Наконец, здесь есть и отдельное пространство для торжественной выдачи нового автомобиля.

Сегодня у Exeed в России 100 официальных дилеров. И половина из них обретут новый корпоративный облик уже в этом году. И еще весьма показательный момент: нынешние стандарты оформления дилерских центров Exeed имеют индекс 3.0. Бренд начал свою историю совсем недавно, в 2017 году, но нынешняя редакция корпоративных стандартов уже третья, что говорит нам о постоянном стремлении не только развивать модельный ряд, но и совершенствовать коммуникацию с настоящими и будущими владельцами автомобилей марки.