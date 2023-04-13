В Анапе пастора евангельской церкви осудили за участие в «Новом поколении»*

Анапский городской суд назначил один год лишения свободы в колонии-поселении пастору религиозной группы христиан евангельской веры «Христа Спасителя» Николаю Богославскому. Его обвинили в участии в международном христианском движении «Новое поколение», признанном нежелательным на территории РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В феврале 2022 года пастора привлекли к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в конференции церквей Международного христианского движения «Новое поколение», проходившей в городе Раменское Московской области. При этом Николай Богославский знал, что деятельность этого латвийского международного христианского движения признана нежелательной на территории РФ. Тогда пастора оштрафовали на 5 тыс. руб.

Однако он продолжил участвовать в деятельности этой и других нежелательных международных организаций. Он распространял информационные материалы с использованием их символики на страницах своих соцсетей. Его деятельность выявили сотрудники силовых структур.

Анапский городской суд признал Николая Богославского виновным по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ. Он полностью признал вину и раскаялся.

Татьяна Ручкина

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