«Молот» не подтвердил переназначение главного тренера

На сайте болельщиков-ультрас хоккейного «Молота» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что Сергей Бердников переназначен главным тренером команды на новый сезон. Однако в клубе эту информацию назвали преждевременной. «Когда будет перезаключен контракт, мы сообщим об этом официально»,— ответили в пресс-службе «Молота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сергей Бердников был назначен главным тренером в октябре 2022 года. До этого он занимал аналогичную должность в ХК «Арлан» (Кокшетау, Республика Казахстан). При нем команда сумела занять 15-е место в чемпионате ВХЛ и достойно выступить в 1/8 Кубка Петрова. Напомним, что в мае в ВХЛ начнется трансферная кампания по подписанию игроков.