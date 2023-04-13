Свердловские полицейские в Москве задержали подозреваемого в хищении денег у сотрудницы РЖД

В Москве прошло задержание 30-летнего мужчины, подозреваемого в хищении более 1,3 млн руб. у работницы РЖД из Серова (Свердловская область). Об этом сообщили глава пресс-службе свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. В задержании принимали участие как сотрудники уральского гарнизона полиции, так и оперативные службы столицы.

По данным следствия, подозреваемый позвонил сотруднице РЖД, представившись работником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что неизвестные лица пытаются снять средства с лицевого счета женщины. Мужчина убедил потерпевшую снять все имеющиеся деньг и отправить их на якобы безопасные банковские карты. В результате у женщины похитили деньги, которые она откладывала на покупку автомобиля.

Дома у подозреваемого полиция изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе более 200 SIM-карт, 20 банковских карт различных банков, 13 мобильных телефонов, компьютерную технику.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Материалы дела уже направлены в суд.

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