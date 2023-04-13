Дело о коррупции против бывшего главного архитектора Таганрога направлено в суд

Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области направило в суд обвинительное заключение по делу о получении взятки бывшим председателем комитета по архитектуре и градостроительству – главным архитектором Таганрога Дмитрием Иваненко. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Как писал ранее «Ъ-Юг», следователи предполагают, что в октябре прошлого года Дмитрий Иваненко получил взятку в размере 500 тыс. руб. за выданное разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. После получения денег подозреваемого задержали сотрудники УФСБ по Ростовской области.

Дмитрию Иваненко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере). На имущество задержанного наложен арест на общую сумму 4 млн руб.

Анастасия Назарова