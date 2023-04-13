Дебиторскую задолженность компании «Холидей» выставили на торги за 600 млн рулей

В рамках банкротства крупного сибирского ритейлера ООО «Холидей» на продажу выставлены права требования компании к 20 юрлицам и физлицам. Начальная стоимость лота – 598,1 млн руб. В его составе – дебиторская задолженность к кузбасскому ООО «Кронверк» на 215,1 млн руб., ООО «Кора ТК» на 77,3 млн руб., ООО «Омские гастрономы» на 17,9 млн руб., ООО «Компания Холидей Производство» на 74,3 млн руб. и др. Подвести итоги торгов планируется в конце мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Компания «Холидей» — ранее один из крупнейших сибирских ритейлеров. Была признана банкротом в феврале 2019 года. На тот момент требования кредиторов, включенные в реестр, составляли более 14 млрд руб.

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Оксана Павлова