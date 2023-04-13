Студенты Уральского радиотехнического колледжа создали петицию об отставке директора

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о возможных нарушениях требований законодательства при организации образовательного процесса в Уральском радиотехническом колледже имени А.С. Попова, сообщила пресс-служба ведомства. Как говорится в сообщении, студенты создали петицию об отставке директора учебного заведения.

Студенты жалуются на закрытие различных секций в образовательном учреждении, на ненадлежащие условия проживания в общежитиях и нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит приведенные доводы.

Действиям руководителя колледжа будет дана юридическая оценка на предмет соблюдения законодательства об образовании, трудового законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова создан в 1952 году. Образовательная организация осуществляет подготовку специалистов в области радиотехники, электроники и информационных технологий. Согласно данным с сайта колледжа, директором является Николай Бурганов.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте