Crazy-party, «Свои люди — сочтемся» и чемпионат пилонного спорта

В эти выходные, 15 и 16 апреля, жителей и гостей столицы Удмуртии ждет Crazy-party с безумными костюмами и авторскими коктейлями, чемпионат по пилонному спорту, выступление фолк-группы. На сценах театров покажут синти-поп оперу, спектакль из лонг-лист фестиваля «Золотая Маска» и классические пьесы. Подробнее, чем заняться в выходные в Ижевске, — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Какие группы играют и где пройдут вечеринки?

В субботу, 15 апреля, в 21:00 в баре «Сегодня можно» пройдет Crazy-party, где гостей ждут в самых безумных костюмах. Всех, кто придет в образе, угостят коктейлем, а за лучший костюм вручат приятный сюрприз. В программе мероприятия шоу фокусника-иллюзиониста, молекулярный бар, специальное меню с безумными коктейлями, диджеи и фотограф. Вход свободный.

Камерный хор Чайковского 15 апреля в 18:00 представит концерт с известными романсами русских композиторов, а также редко исполняемыми и недавно написанными сочинениями в этом жанре. Исполнителями станут лауреаты международных и всероссийских конкурсов Надежда Дробышевская и Дмитрий Мячин. Концерт «Нераскрытая тайна романса» пройдет на базе Детской школы искусств № 2 в Ижевске. Стоимость билетов 600 руб.

В воскресенье, 16 апреля, в 19:00 на сцене BARROCK в Ижевске выступит группа «ЛЕДЪ», которая стала одним из флагманов российского фолка. Здесь зазвучат таинственные легенды бескрайних лесов и гор, рассказы о событиях, о которых помнят лишь камни. Стоимость билетов начинается от 900 руб.

Какие покажут спектакли?

Удмуртская государственная филармония 15 апреля в 14:00 представит программу симфонического оркестра, которая специально подготовлена к международному Дню юмора и смеха. Зрители смогут заглянуть за кулисы музыкального творчества, послушать разговоры и веселые истории из жизни и концертной деятельности музыкантов. Стоимость билетов начинается от 300 руб.

15 апреля в 18:00 театр «Птица» покажет спектакль по мотивам романа Мари-од-Мюрай «Умник». В основе сюжета семнадцатилетний Клебер, который переходит в выпускной класс и имеет большие план на будущее. Однако его старший брат Умник, развитие которого остановилось на возрасте трех лет, живет в интернате для умственно отсталых. Он играет в машинки, верит в принцев и в то, что кролик из плюша — месье Крокроль — живой.

Муниципальный молодежный театр «Молодой человек» в Ижевске 15 апреля в 11:00 и 18:00 покажет спектакль «Свои люди — сочтемся». В основе сюжета купец Большов, который долго не решался на аферу с банкротством, потому что без своих людей здесь не обойтись. Однако оказывается, что у всех своих людей есть и свои интересы. Стоимость билетов — 500 руб.

15 апреля в 19:00 Центр современной драматургии и режиссуры приглашает на синти-поп оперу, рассказывающую про буллинг и дружбу. Спектакль поставлен по пьесе Евгения Булатова. Стоимость билетов начинается от 330 руб.

16 апреля Театр юного зрителя в 18:00 покажет спектакль «Дашка». В основе сюжета переезд мужа и жены в Германию, однако их собаке по кличке Дашка принимающая сторона отказывает в приеме, ведь она беспородная. С этого момента начинается семейная драма. Стоимость билетов начинается от 500 руб.

Центр современной драматургии и режиссуры в Ижевске в 19:00 покажет спектакль «Правила», попавший в лонг-лист фестиваля «Золотая Маска». Девятиклассник Мельников пытается разобраться в правилах, выдуманных взрослыми и с юношеским максимализмом изобличает их двойные стандарты. Однако все идет по плану до тех пор, пока Мельников не встречает психолога Марка и Лизу из одиннадцатого класса. Стоимость билетов начинается от 330 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Какие пройдут мастер-классы и лекции?

15 апреля в 14:00 кулинарная студия «Концепт» в Ижевске приглашает на семейный мастер-класс «Готовимся к Пасхе». Участников научат делать кулич и пасху, а также раскрашивать яйца. Стоимость мероприятия для детей — 1,5 тыс. руб., для взрослого и ребенка — 2,9 тыс. руб.

16 апреля в 11:00 в Музее искусств в честь Пасхи пройдут занятия по иконам «Прикасаясь к святыням». Хранитель музейных предметов Ольга Иванова покажет иконы с праздником Воскресения Христова из коллекции древнерусской живописи, а также расскажет, как делается укрепление красочного слоя иконы, какой клей для этого нужен и как его готовят. Стоимость — 300 руб.

Какие пройдут выставки, соревнования и квесты?

В субботу, 15 апреля, в 12:00 в Музее искусств сервис доставки еды «Самокат» проведет открытую выставку необычных инсталляций. Гостей ждет пять зон, посвященных органам чувств. В последней, «вкусовой зоне», посетителей ждет дегустация товаров. Завершится выставка пространством для творчества, где можно будет порисовать, сходить на мастер-классы и отдохнуть с напитками. Вход свободный.

В парке имени Горького в Ижевске 15 апреля пройдет квест, посвященный Пасхе. С 13:00 для гостей будет работать ярмарка и мастер-класс «Пасхальное яйцо».

15-16 апреля в ДК «Строитель» в Ижевске состоится Чемпионат пилонного спорта и воздушно-спортивной атлетики. Соревнования пройдут в дисциплинах спортивного пилона, полотна и кольца, а также pole art, aerial silks art и aerial hoop art. Для зрителей вход свободный.

Подготовила Софья Лямина