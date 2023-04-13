В Перми построят завод по производству асфальтобетонной смеси

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) инициативе ООО «РТ-Пермь» по строительству в Перми нового завода по производству асфальтобетонной смеси (АБС) и организации современной производственной базы для дорожно-строительных работ. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проект предполагает создание производства высококачественных асфальтобетонных смесей с подбором рецептур и компонентов, соответствующих эксплуатационным требованиям с учетом климата Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предприятие будет расположено на 13-м километре Восточного обхода Перми. На территории площадью 5 га будет построена производственная база, складские мощности, будет закуплена необходимая техника. До 2025 года инвестор планирует вложить в проект не менее 350 млн руб. На заводе будет создано более 40 рабочих мест. Плановые объемы производства — до 200 тыс. тонн асфальтобетонной смеси в год, что позволит устраивать около 1,4 млн кв. м дорожного покрытия и дорожных оснований.

ООО «РТ-Пермь» было зарегистрировано в августе 2021 года. Основным видом деятельности компании указана деятельность в области права, финансовые показатели не раскрываются. Единственным учредителем общества является АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК, 100% акций в собственности регионального минстроя). С 10 апреля этого года «РТ-Пермь» возглавляет уроженец столицы Валерий Дорошенко. До недавнего времени господин Дорошенко работал директором ООО «Эко.59», которое было создано подконтрольным краевому минимуществу АО «Фонд развития Пермского края» для реализации проекта по строительству мусоросортировочного комплекса в Софронах. В конце прошлого года компания «Эко.59» перешла в собственность московского ООО «Аврора Бореалис».