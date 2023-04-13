Жителя Самары заподозрили в мошенничестве с передачей взятки ФСБ на 8,2 млн рублей

Железнодорожный районный суд Самары заключил под стражу местного жителя - фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ.). Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Силовики выяснили, что подозреваемый узнал о планах руководства строительной фирмы Самарской области сменить учредителя и директора организации и предложил выступить в роли посредника при передаче 8,2 млн руб. сотрудникам ФСБ и ГРУ. Силовики, как утверждал фигурант дела, «ранее повлияли на принятие решения

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бывшим директором о выходе из состава учредителей и назначение нового директора

организации», говорится в сообщении источника.

В марте текущего года сотрудники регионального УФСБ задержали подозреваемого. Это произошло после того, как он получил 8,2 млн руб. Ранее сотрудник службы безопасности ФСБ из Самарской области был арестован за взятку в Москве.

Георгий Портнов