Музей разведчика Геворка Вартаняна будет построен в Ростове в 2027 году

Компания, принадлежащая президенту ГК «Сокол» и депутату Законодательного собрания Ростовской области Арутюну Сурмаляну, построит в донской столице музей разведчика Геворка Вартаняна в 2027 году. Об этом со ссылкой на ответ горадминистрации сообщает «РБК Ростов».

Под строительство выделен участок по адресу ул. Серафимовича, 70. Инвестор уже получил разрешение на возведение здания.

«Срок действия разрешения — до 16.06.2027. С целью создания единого комплекса с размещением сквера на месте снесенных аварийных домов, выполнены кадастровые работы по объединению земельных участков»,— цитирует «РБК Ростов» ответ администрации.

Напомним, ранее в Ростове были снесены два старинных здания, не обладавших статусом памятников, на ул. Семашко, 30 и 32. На их месте планируется создание музея и сквера с «английским садом».

Анастасия Назарова