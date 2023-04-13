Прокуратура добилась бесплатной выдачи жизненно важного лекарства для 4-летней девочки

Суд возложил на департамент здравоохранения и фармации Ярославской области обязанность обеспечить 4-летнюю девочку из Гаврилов-Ямского района жизненно важным лекарственным препаратом бесплатно на весь период лечения. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гаврилов-Ямская ЦРБ

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области Гаврилов-Ямская ЦРБ

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

В прокуратуру обратилась мать девочки. Она рассказала, что ее дочь нуждается в препарате, который не выдается в рамках льготного лекарственного обеспечения.

«Вместе с тем в соответствии с медицинским заключением препарат является для девочки жизненно необходимым и замене не подлежит. Отмена терапии указанным препаратом могла повлечь за собой развитие у ребенка гипогликемических судорог»,— сообщили в прокуратуре.

Прокуратура района обратилась с иском в суд, который удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Во исполнение решения суда региональный депздрав предоставил Гаврилов-Ямской центральной районной больнице субсидию на закупку препарата на 2023 год. Больница закупила лекарственное средство и обеспечила им ребенка в необходимом объеме.

Антон Голицын