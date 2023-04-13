Подписаны концессионные соглашения по строительству заводов по переработке ТКО

Правительство Башкирии заключило два концессионных соглашения по строительству комплексов обращения с ТКО в Краснокамском и Дюртюлинском районах с дочерними компаниями группы «ВИС» — ООО «Русэкогрупп-Краснокамск» и ООО «Русэкогрупп-Дюртюлинский», сообщили в пресс-службе правительства республики. Комплекс в Краснокамском районе сможет ежегодно обрабатывать 115 тыс. т отходов и утилизировать 41 тыс. т. В Дюртюлинском районе — 90 тыс. т и 32 тыс. т соответственно.

Общая стоимость проектов — 4,37 млрд руб., из которых 3,9 млрд руб. предоставит Российский экологический оператор в виде собственных облигаций. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, работа комплексов позволит приблизить регион к достижению показателей по обработке ТКО и снижению захоронения отходов в два раза.

«Планируемый срок завершения строительства объектов — 2025 год»,— сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Как сообщал «Ъ-Уфа», торги на заключение концессионного соглашения для строительства объектов обработки ТКО вблизи Уфы за 5,9 млрд руб. в начале февраля были приостановлены арбитражным судом Башкирии по жалобе АО «Спецавтохозяйство по уборке города». Компания обратилась с иском к министерству природопользования и экологии Башкирии о признании недействительным решения о возможности заключения концессионного соглашения. Однако 1 марта «Спецавтохозяйство по уборке города» отказалось от заявленных требований, торги были возобновлены. Заявки от участников о готовности участия в конкурсе принимаются до 23 апреля.

ППК «Российский экологический оператор», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2019 года. Учредителем является Минприроды России. Выручка в 2021 году составила 4,15 млн руб., чистая прибыль — 17,3 млн руб.

Группа «ВИС» — инфраструктурный холдинг, который инвестирует в проекты ГЧП и концессии по созданию объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. По неофициальным данным, принадлежит Игорю Снегурову и Дмитрию Доеву.

Майя Иванова

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