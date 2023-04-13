Нижегородским предприятиям предложили льготы за общежития для осужденных

Депутаты заксобрания Нижегородской области внесли в региональный парламент проект поправок в закон о налоге на имущество организаций. Власти предлагают освободить от уплаты налога на имущество предприятия, построившие на своей территории общежития для осужденных к принудительным работам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Сейчас власти и ФСИН договариваются с производственниками о создании на их площадях изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, следует из пояснительной записки к проекту нормативного акта. «Линдовская птицефабрика», семеновский производитель одежды ООО «Ресурс», кстовские ООО «Домашние шедевры» и ООО «Фокстанк Моторс» уже работают в этом направлении. В 2023 году число рабочих мест для осужденных к принудительным работам на этих четырех предприятиях достигнет 555. В 2022 году на базе «Линдовской птицефабрики» и ООО «Ресурс» трудились 252 осужденных.

Предполагается, что предприятия освободят от налогов в части имущества, переданного в безвозмездное пользование структурам ФСИН. Проект закона касается именно общежитий и изолированных участков для осужденных.

Сегодня обязательства осужденных к принудительным работам в Нижегородской области оцениваются в 32,9 млн руб., среднемесячная зарплата составляет 23,2 тыс. руб. Преференции предприятиям-участникам развития сети исправительных центров позволят модернизировать производство, улучшить условия для проживания осужденных и «повысят привлекательность участия в данной работе других представителей бизнеса региона», говорится в проекте документа. В свою очередь, областной бюджет получит дополнительные доходы в виде налога на доход физлиц.

Владимир Зубарев