Компания «Интерлизинг» заняла 2-е место в рейтинге лизинговых компаний Урала и Сибири по итогам 2022 года

Компания «Интерлизинг» вошла в рейтинг лизинговых компаний журнала «Эксперт-Урал».



В рейтинге лизинговых компаний Урала и Сибири по размеру портфеля в 2022 году, компания заняла 2-е место. Также «Интерлизинг» заняла 4-е место в топе по количеству заключенных сделок – 1599, и в рейтинге по динамике нового бизнеса – прирост составил 17%.

— Большинство лизинговых компаний довольно быстро нашли способы адаптации к новым вызовам, — отмечает и региональный директор по УрФО компании «Интерлизинг» Анастасия Ротарь. — Возрос спрос на возвратный лизинг и финансирование б/у имущества. Сменились и приоритеты, многие лизинговые компании начали активнее работать с оборудованием.

Компания «Интерлизинг» также заняла лидирующие позиции по объему нового бизнеса в следующих сегментах: 1-е место – железнодорожная техника и оборудование для деревообработки; 2-е место – легковые автомобили и грузовой автотранспорт, а также спецтехника и дорожно-строительная техника, медицинское и фармацевтическое оборудование, оборудование для ЖКХ.

Дополнительно компания заняла 5-е место в сегменте сельскохозяйственной техники, а также в сегментах полиграфического оборудования, машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования.

ООО «Интерлизинг»