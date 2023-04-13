Реконструкция старого Чусовского моста может начаться в этом квартале

К реконструкции старого моста через Чусовую планируется приступить во II квартале этого года, сообщает интернет-газета «ТЕКСТ» со ссылкой на официальное сообщество нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершить работы, в соответствии с графиком, предполагается до конца марта 2024 года. В краевом правительства «Ъ-Прикамье» эти сведения не прокомментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Движение по старому Чусовскому мосту было закрыто в конце декабря 2022 года, после запуска движения по расположенному рядом новому мостовому переходу. Планировалось, что в январе этого года старый мост начнут реконструировать, однако работы до сих пор не начались.

По данным «Ъ-Прикамье», это связано внутренними спорами между АО «Стройтрансгаз» (СТГ), выступающим генподрядчиком проекта, и субподрядчиком реконструкции — сургутским ООО «Трест Запсибгидрострой». Как сообщали источники, СТГ намерен расторгнуть контракт с компанией. В «Стройтрансгазе» эту информацию не подтверждали, отставание от графика не комментировали.