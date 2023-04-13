Ильназа Галявиева приговорили к пожизненному заключению

Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, обвиняемого в расстреле казанской гимназии № 175, к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ

Также судья Айрат Миннулин назначил ему штраф в размере 200 тыс. руб.

Галявиев признан виновным по пяти преступлением, в том числе в том числе по по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил частично. Размер самой большой компенсации был установлен в сумме 3 млн руб.

Напомним, как установило следствие, 11 мая 2021 года «из хулиганских побуждений» Ильназ Галявиев совершил нападение на школу, вооружившись охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Галявиев — выпускник 175-й гимназии, ушел из нее после 9-го класса. На момент нападения ему было 19 лет. Из-за действий Галявиева погибли девять человек, в том числе семь детей, а 139 человек получили ранения. Потерпевшими по делу признали 667 человек. Галявиев свою вину признал полностью.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"