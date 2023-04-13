Шестерых нижегородцев задержали по подозрению в организации подставных ДТП

Уголовное дело о мошенничестве с автостраховками (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) возбудили в отношении пяти нижегородцев и участкового Кстовского отдела полиции, сообщили в региональном управлении СУ СК. По версии следствия, подозреваемые незаконно получили 1,7 млн руб. компенсаций.

В СУ СК считают, что подозреваемые в 2021-2023 годах неоднократно инсценировали дорожные аварии в Нижнем Новгороде и Кстове, а по фальсифицированным документам получали страховые выплаты.

Следователи выясняют, причастны ли подозреваемые к совершению аналогичных преступлений.

Анастасия Еремина