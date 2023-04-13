Перелет в салоне эконом-класса в Удмуртии подешевел на 8,3% за неделю

В Удмуртии в период с 4 по 10 апреля на потребительском рынке изменилась стоимость ряда товаров. Как сообщает Удмуртстат, бананы подорожали на 8,2%, белокочанная свежая капуста — 4,4%, подсолнечное масло — 3,4%, сахарный песок — 3,3%, творог — 3,1%, лук репчатый и мука пшеничная — 2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При этом черный байховый чай стал дешевле на 4,8%, маргарин — 4,1%, консервы мясные для детского питания — 4%, колбаса полукопченая и варено-копченая — 3,8%, яблоки — 3,3%, яйца куриные — 2,7%.

Из отдельных видов товаров первой необходимости подорожали зубная щетка на 8,1%, пеленки для новорожденных — на 1,8%. При этом снизилась цена на зубную пасту на 1,8%.

Среди услуг подешевел полет в самолете в салоне экономического класса на 8,3%.