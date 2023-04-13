Суд прекратил производство по делу о банкротстве краснодарского застройщика «Мегаполис»

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о прекращении производства по делу о несостоятельности краснодарского ООО «Мегаполис». Об этом говорится в едином реестре сведений о банкротстве.

Основанием прекращения производства по делу является отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур.

Процедура наблюдения в отношении компании была введена 29 октября 2018 года. Временным управляющим был назначен Юрий Гридин, 27 октября 2021 года арбитражным управляющим был утвержден Василий Москаленко.

11 января большинство кредиторов приняли решение о заключении мирового соглашения. На эту дату общая сумма кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составляла 4,6 млн руб., требования признанные обоснованными, но не включенными в реестр - 9,1 млн руб.

Кредиторы - ООО «КраснодарСтройЭкспертиза» и Панагин Н.Ю. - возражали в отношении заявленных требований об утверждении мирового соглашения. В итоге суд отказал в удовлетворении заявления ООО «Мегаполис» об утверждении мирового соглашения. Также он постановил прекратить в отношении компании производство по делу о банкротстве.

Татьяна Ручкина

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