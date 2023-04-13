Мэрия Ярославля может начать продавать долги перед бюджетом

Мэрия Ярославля прорабатывает вопрос о переуступке долгов перед городским бюджетом. Сообщение о возможной продаже долгов появилось на официальном сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Мэрия города Ярославля рассматривает возможность отчуждения долгов перед бюджетом города за аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков»,— говорится в сообщении мэрии.

Под сообщением размещен и перечень должников по аренде земли и муниципального имущества, по договорам купли-продажи и по коммунальным платежам. Долги по арендным платежам за землю составляют более 245 млн руб., многие организации находятся в процедуре банкротства.

Как уточнили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе мэрии города, городские власти «прорабатывают вопрос о переуступке долгов по арендным платежам в бюджет города». Долги хотят продавать «по рыночной стоимости».

Процедура предполагает включение долгов в прогнозный план приватизации. Если мэрия примет такое решение, утверждать продажу долгов предстоит муниципалитету Ярославля.

Алла Чижова