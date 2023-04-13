Петербуржцы привезли в больницу Боткина первых клещей с боррелиозом

После начала сезона активности клещей петербуржцы сдали на исследование в Центр вирусологии инфекционной больницы имени Боткина 20 клещей. У каждого пятого обнаружили боррелиоз, сообщили 12 апреля в пресс-службе Комздрава.

В больнице напомнили, что клеща необходимо вытаскивать вместе с головкой — нельзя давить на его тело и поливать маслом или спиртом, так как это повышает шанс инфицирования. Клеща могут также достать и сразу сдать на обследование в медучреждении. При самостоятельном снятии паукообразного специалисты советуют убрать его в банку и поехать в травмпункт или поликлинику для осмотра и сдачи клеща на анализ.

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