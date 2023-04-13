Врачи в Ижевске вывели из комы отравившегося угарным газом водителя из Мордовии

В столице Удмуртии врачи городской больницы № 6 спасли жизнь 40-летнего жителя Мордовии, который попал в больницу с тяжелым отравлением угарным газом. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, водителя без сознания обнаружили в автомобиле, где он использовал самодельную печку.

Из-за острого отравления угарным газом в организме мужчины образовался яд — карбоксигемоглобин, который стал препятствием на пути кислорода к центральной нервной системе. Пациент впал в кому.

Для спасения жизни мужчины врачам потребовалось три месяца трудоемкой работы. Как рассказал заведующий токсикологическим отделением Алексей Мокрушин, специалистами токсикологического отделения была проведена нейропротективная терапия, чтобы защитить головной мозг пациента от кислородного голодания. После этого мужчина вышел из комы и начал самостоятельно дышать.

Затем в процесс лечения включился инструктор ЛФК, с помощью которого мужчина вновь учился садиться, есть и произносить отдельные звуки. Продолжили лечение врачи неврологического отделения, где пациент получил сосудистую, гипотензивную и антиагрегантную терапию. После этого к восстановлению мужчины подключились реабилитологи.

В настоящее время врачи готовят пациента к выписке. Ему предстоит еще один курс восстановительного лечения по месту жительства.