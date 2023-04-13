«Динамо-Метар» вышел в полуфинал российской волейбольной Суперлиги

Челябинский женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» вышел в полуфинал российской Суперлиги. Это самое высокое достижение команды за всю ее историю. В предыдущие восемь лет челябинки вообще не выходили в плей-офф.

На этот раз «Динамо-Метару» удалось одержать в четвертьфинале победу над многократными чемпионками страны – казанским клубом «Динамо-Ак Барс». Счет в серии – 2:1, а в последней игре челябинским спортсменкам удалось выиграть три сета из трех.

Достижение команды прокомментировал губернатор Алексей Текслер. «Успех, считаю, заслуженный. В этом году команда играла ярко, собирала полный зал болельщиков. Здорово, что благодаря “Динамо-Метар” в целом вырос интерес к волейболу в области».