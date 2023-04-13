В Красноярске на два месяца арестована женщина, оскорблявшая ребенка

Октябрьский райсуд Красноярска заключил под стражу на два месяца местную жительницу, обвиняемую в обвиняется в истязании трехлетнего ребенка (ч. 2 ст. 117 УК РФ, наказание – до 7 лет лишения свободы).

Ранее в соцсетях распространилось видео на котором женщина нецензурно разговаривает с малолетним ребенком. По данным следователей, женщина «не желая заниматься надлежащим воспитанием малолетнего сына, раздражаясь от его непослушания, систематически допускала с ребенком жестокое обращение».

В прокуратуре Красноярского края рассказали, что семья третий год семья, в которой двое детей, состоит на учете в органах системы профилактики в связи с неисполнением матерью родительских обязанностей. «Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за оставление детей без присмотра, частые крики, доносящиеся из их квартиры»,– сообщили в ведомстве.

Проверка выявила нарушения в работе органов профилактики, главе администрации Железнодорожного района вынесено представление.

Оба ребенка изъяты из семьи и помещений в соцучреждение. Опека намерена лишить женщину родительских прав.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова