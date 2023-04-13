Замминистра образования края и экс-кандидат на должность ректора ПГНИУ уходит с должности

Заместитель министра образования и науки Пермского края Екатерина Черепанова покидает должность. По данным телеграм-канала «Реальная Пермь», контракт с госпожой Черепановой будет расторгнут с 14 апреля. Обязанности заместителя будет исполнять начальник отдела высшего образования и науки Виктория Бондаренко. В пресс-службе министерства эту информацию подтвердили, пояснив, что Екатерина Черепанова уходит по собственному желанию.

Ранее собеседники «Ъ-Прикамье» говорили, что госпожа Черепанова рассматривалась в качестве кандидата на должность ректора Пермского государственного национального исследовательского университета. В итоге вуз возглавил проработавший в университете много лет Игорь Германов.