Из проекта строительства БЦ в Перми вышел совладелец отеля «Урал»

Из состава учредителей ООО «Капитель» - девелопера бизнес-центра на ул. Екатерининской, 72 – вышел совладелец гостиницы «Урал» Виктор Селиванов. Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», господину Селиванову принадлежало 1,5% долей в уставном капитале ООО «Капитель». 12 апреля единственным учредителем ООО «Капитель» стал предприниматель Дмитрий Бурди, увеличив свою долю в «Капители» с 98,5 до 100%. Ранее из состава владельцев компании вышел депутат краевого заксобрания Геннадий Шилов. «Ъ-Прикамье» господин Шилов отмечал, что ему проект строительства БЦ на ул. Екатерининской, 72 принес одни убытки.

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Бизнесмен Виктор Селиванов в качестве индивидуального предпринимателя занимается организацией перевозок грузов. По состоянию на май 2022 года господину Селиванову принадлежало 20% долей в ООО «Пермтурист», управляющем гостиничным комплексом «Урал».

В 2008 году ООО «Капитель» получило разрешение на возведение 12-этажного торгово-офисного здания на ул. Екатерининской, 72, но к строительству не приступило. В 2016 году компания предложила увеличить высоту объекта до 95 м (25 этажей). Городские власти сначала согласовали снятие лимитов по высоте, но прежние краевые власти заблокировали реализацию проекта.

Летом 2021 года минстрой предписал департаменту отозвать у «Капители» разрешение на строительство здания из-за нарушений законодательства. Предписание не выполнили. Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия в суде потребовала от департамента градостроительства и архитектуры, выдавшего разрешение, отозвать документ. Арбитраж оставил это заявление без рассмотрения. Позднее еще одним исковым заявлением в суде «Капитель» потребовала признать незаконным отзыв разрешения региональным минимущества, но так не смогла оспорить отзыв разрешения.