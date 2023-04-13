В Челябинской области выставлено на продажу только 24% строящегося жилья

Застройщики Челябинской области выставили на продажу только 24% строящихся квартиры, задекларированных с начала 2022 года. Это самый низкий показатель среди регионов РФ с высокой активностью в жилищном строительстве (более 1 млн кв. м), сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Из 14 тыс. квартир, по которым были опубликованы проектные декларации с 1 января 2022 года по 31 марта 2023-го, и они не были введены в эксплуатацию, в Челябинской области на продажу выставили 3,3 тыс. Это 19 многоквартирных домов из 76. Также в числе аутсайдеров среди регионов в высокой строительной активностью оказались Республика Крым – 26% и Калининградская область – 29%.

В среднем по России застройщики вывели в продажу 54% от общего числа строящихся квартир с проектными декларациями, или 512 тыс. в 2 тыс. домов. Наибольшая доля продаваемых объектов зафиксирована в Москве – 75% от общего объема. Также в первую десятку входят Рязанская область (71%), Татарстан (70%), Свердловская (65%) и Московская области (64%), Санкт-Петербург (64%), Красноярский (57%) и Пермский край (56%), Тюменская область (56%), а также Ставропольский край (54%).