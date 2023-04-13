В Уфе с недостроенного дома на улице Кирова упала девушка

В Уфе рядом с десятиэтажным недостроенным жилым домом № 43/2 на улице Кирова 12 апреля была обнаружена 17-летняя девушка, получившая травмы при падении с высоты, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты. Пострадавшую госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. По факту падения несовершеннолетней органы СУ СКР по Башкирии и республиканского управления МВД начали проверку.

ИА «Башинформ» сообщает, что девушка была в недостроенном доме вместе с молодым человеком, оступилась и упала, предварительно, с высоты пятого или шестого этажа.

Долгострой после ряда произошедших здесь трагедий был назван местными жителями «домом смерти».

Строительство жилого дома началось в 2007 году. Около 100 пайщиков вложили в строительство около 307 млн руб. Сдача объекта планировалась в 2010 году, но неоднократно переносилась. В 2016 году стройку заморозили. Застройщиком дома был региональный общественный фонд «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч», инвестором — ЖСК «Дуслык-строй». В 2018 году экс-руководители кооператива Разиф Абдрашитов и Валерий Денисов были приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). В 2021 году «Луч» был признан банкротом по заявлению Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

В 2021 году СМИ сообщали о планах властей достроить дом.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте